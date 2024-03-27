Военные учения в Польше остановлены после гибели пятого бойца

Минобороны приняло решение отложить любые маневры

Польша за месяц потеряла пять военнослужащих. И всех - в ходе учений. Об этом сообщает ТАСС. Последний инцидент произошёл накануне во время занятий по горной подготовке в Татрах. Погибший служил в отряде спецназа.

В результате, Минобороны Польши приняло решение о приостановке всех военных учений на территории страны. Министр также остановил все занятия с использованием взрывчатки и боевой техникой. Инцидент в Татрах сейчас тщательно проверяется.

Первые жертвы учений появились 5 марта. Тогда на полигоне учебного центра бронетанковых войск погибли два солдата, на них наехала БМП. А 25 марта двое сапёров подорвались на тротиловом заряде на полигоне в Шленском воеводстве. В Министерстве обороны Польши подчеркнули, что приостановка учений касается только манёвров внутренних войск. Те соединения, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства продолжат тренировки.

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