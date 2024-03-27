ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военные учения в Польше остановлены после гибели пятого бойца

08:58
  • среда
  • 27 марта 2024

Минобороны приняло решение отложить любые маневры

Польша за месяц потеряла пять военнослужащих. И всех - в ходе учений. Об этом сообщает ТАСС. Последний инцидент произошёл накануне во время занятий по горной подготовке в Татрах. Погибший служил в отряде спецназа.
Польша подняла в воздух авиацию из-за активности ВКС России

В результате, Минобороны Польши приняло решение о приостановке всех военных учений на территории страны. Министр также остановил все занятия с использованием взрывчатки и боевой техникой. Инцидент в Татрах сейчас тщательно проверяется.

Первые жертвы учений появились 5 марта. Тогда на полигоне учебного центра бронетанковых войск погибли два солдата, на них наехала БМП. А 25 марта двое сапёров подорвались на тротиловом заряде на полигоне в Шленском воеводстве. В Министерстве обороны Польши подчеркнули, что приостановка учений касается только манёвров внутренних войск. Те соединения, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства продолжат тренировки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Войска Польши
Войска Польши
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.