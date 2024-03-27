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Рогов назвал причину увольнения секретаря СНБО

08:55
  • среда
  • 27 марта 2024

Данилов позволял себе неоднозначные заявления

Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова отправили в отставку из-за оскорбления спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Такое мнение высказал во вторник, 26 марта, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
Зеленский уволил главу СНБО Данилова

Рогов напомнил об инциденте, когда Данилов исказил фамилию китайского дипломата, превратив ее в нецензурное слово, а затем резко высказал насчет отсутствия у Пекина права решать, когда Украине возобновлять переговоры с Россией.

По мнению Рогова, разразившийся дипломатический скандал оставил Данилова без должности, тем более что она и так уже стала "креслом говоруна" и фактически ни на что не влияла, сообщает РИА Новости.

26 марта было официально объявлено, что украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилова с должности секретаря СНБО. Глава государства мотивировал это переводом Данилова "на другое направление", однако пока ясности о том, чем будет заниматься экс-секретарь СНБО, нет.

Сам Данилов заверил, что не испытывает стыда за четыре с лишним года работы в должности секретаря СНБО, поблагодарил Зеленского за все и пообещал и дальше трудиться на благо Украины.

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