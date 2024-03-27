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МИД России предупредил о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова

09:17
  • среда
  • 27 марта 2024

Авторы фейка использовали нейросети и дипфейк

В интернете распространяется фейковое видео с отрывком из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В основе фейка лежит настоящее видео главы МИД, которое он давал для документального фильма по поводу 25-летия бомбежки Югославии Североатлантическим альянсом.
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Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, на фрагмент настоящего интервью был наложен текст, произнесенный голосом якобы Лаврова. В МИД заявили, что "хотя со многим можно было бы согласиться, но истина дороже — Сергей Викторович этого не произносил, оставив при себе".

Интернет-пользователи могут сами убедиться в различиях между оригинальным видео и сфабрикованным на его основе дипфейком. Они представлены на официальном сайте МИД России.

Еще в марте 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что проблема дипфейков должна регулироваться на государственном и законодательном уровнях. По ее мнению, государство должно быть готово оперативно мобилизовать очевидцев, которые смогли бы опровергнуть информационный вброс.

14 декабря на большой пресс-конференции и прямой линии президенту России Владимиру Путину продемонстрировали его цифрового двойника, созданного при помощи технологии дипфейк. Путин заявил, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно возглавить.

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