"Крокус сити холл" оказался в залоге у банка

Сгоревший концертный зал был обеспечением по ипотечному кредиту

Сгоревшее здание концертного зала “Крокус сити холла" было заложено по кредиту в “Газпромбанке”. Об этом пишет РБК. Сведения о залоге издание нашло в выписке ЕГРН.

Залог на здание площадью свыше 38 тысяч квадратных метров была оформлен в ноябре 2023 года. Обременение действует до декабря 2032 года. Объект попал “Газпромбанку” в результате переуступки прав на кредит.

Из публикации следует, что Crocus Group отказывается от комментариев по этому вопросу, так же как и банк. Журналисты РБК выяснили что в банке также заложены остальные здания комплекса “Крокус”. Со ссылкой на свои источники издание отмечает, что сумма кредита составляла 100 миллиардов рублей.

Напомним, 22 марта в здание "Крокус сити холла" ворвались вооруженные люди и начали расстреливать посетителей. После они облили воспламеняющейся жидкостью помещение концертного зала и скрылись. В результате теракта погибли 139 человек.

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