ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Крокус сити холл" оказался в залоге у банка

09:45
  • среда
  • 27 марта 2024

Сгоревший концертный зал был обеспечением по ипотечному кредиту

Сгоревшее здание концертного зала “Крокус сити холла" было заложено по кредиту в “Газпромбанке”. Об этом пишет РБК. Сведения о залоге издание нашло в выписке ЕГРН.

Приговорить террористов из "Крокуса" к казни не получится даже при снятии моратория
Собянин: после теракта в "Крокусе" на помощь пришел весь город
Допросы задержанных подтвердили украинский след в теракте в "Крокусе"

Залог на здание площадью свыше 38 тысяч квадратных метров была оформлен в ноябре 2023 года. Обременение действует до декабря 2032 года. Объект попал “Газпромбанку” в результате переуступки прав на кредит.

Из публикации следует, что Crocus Group отказывается от комментариев по этому вопросу, так же как и банк. Журналисты РБК выяснили что в банке также заложены остальные здания комплекса “Крокус”. Со ссылкой на свои источники издание отмечает, что сумма кредита составляла 100 миллиардов рублей.

Напомним, 22 марта в здание "Крокус сити холла" ворвались вооруженные люди и начали расстреливать посетителей. После они облили воспламеняющейся жидкостью помещение концертного зала и скрылись. В результате теракта погибли 139 человек. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в "Крокус Сити Холле"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.