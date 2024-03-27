Собянин: после теракта в "Крокусе" на помощь пришел весь город

Мэр Москвы выразил огромную благодарность всем, кто помогает после трагедии

Огромное спасибо и низкий поклон всем, кто после теракта в концертном зале "Крокус сити холл" честно выполнил свой долг, проявил мужество, милосердие и сострадание. Об этом в среду, 27 марта, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в дни тяжелых испытаний мы особенно чувствуем силу нашей сплоченности и единства. Без преувеличения — на помощь пришел весь город.

Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в "Крокус Сити Холле". 44 бригады скорых и три медицинских вертолета были отправлены на место трагедии. Врачи делают все для спасения жизни и скорейшего исцеления пострадавших. Больше 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестер, усилившие работающие смены в больницах, участвовали в спасении пострадавших. Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян. Больше 7700 человек пришли, чтобы сдать для пострадавших донорскую кровь. 110 cоциальных работников, больше 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями погибших и пострадавших, включая тех, кто приезжает к нам из других регионов страны. Огромную помощь — пожертвованиями, материальными ресурсами, транспортом и даже списанием кредитов пострадавшим — оказал столичный бизнес. Свыше 215 миллионов рублей направили на помощь пострадавшим и семьям погибших московские рестораны и предприятия торговли. Больше 20 миллионов рублей сами москвичи направили на помощь пострадавшим и семьям погибших через городские благотворительные сервисы.

Полная ликвидация последствий теракта займет еще некоторое время, а помощь его жертвам станет нашей постоянной заботой, подчеркнул мэр Москвы.

23 марта Сергей Собянин лично навестил пострадавших при теракте в столичной больнице имени Боткина. Мэр выразил отдельную благодарность москвичам, которые пришли сдавать кровь для раненых в время теракта в "Крокус сити холле".

Главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" Денис Проценко рассказал, что команда медиков Москвы отработала очень четко и оперативно в стиле мультидисциплинарных команд — все медики откликнулись, были усилены все бригады.

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