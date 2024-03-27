ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Приговорить террористов из "Крокуса" к казни не получится даже при снятии моратория

09:37
  • среда
  • 27 марта 2024

Дискуссия на эту тему обострилась в последние дни

Приговорить террористов к смертной казни будет невозможно даже при отсутствии моратория на высшую меру наказания. Об этом в среду, 27 марта, рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
В России вновь заговорили об отмене моратория на смертную казнь

Политик напомнил статью 20 Конституции России, которая допускает установление смертной казни "в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей".

Однако уголовные дела о терактах не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2008 года. А это значит, что даже если бы власти сняли мораторий на смертную казнь, применить ее к виновникам теракта в "Крокусе" будет невозможно, цитирует Клишаса ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает участие в дискуссиях относительно возможности снятия моратория на смертную казнь.

Председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников заверил, что в Государственной думе "как были, так и остались" против возвращения смертной казни как меры наказания за преступления. Он предупредил, что обсуждение данной темы может "увести нас в ложном направлении".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Один из задержанных по подозрению в террористическом акте в "Крокус сити холле"
Один из задержанных по подозрению в террористическом акте в "Крокус сити холле"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.