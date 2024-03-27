Приговорить террористов из "Крокуса" к казни не получится даже при снятии моратория

Дискуссия на эту тему обострилась в последние дни

Приговорить террористов к смертной казни будет невозможно даже при отсутствии моратория на высшую меру наказания. Об этом в среду, 27 марта, рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Политик напомнил статью 20 Конституции России, которая допускает установление смертной казни "в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей".

Однако уголовные дела о терактах не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2008 года. А это значит, что даже если бы власти сняли мораторий на смертную казнь, применить ее к виновникам теракта в "Крокусе" будет невозможно, цитирует Клишаса ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает участие в дискуссиях относительно возможности снятия моратория на смертную казнь.

Председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников заверил, что в Государственной думе "как были, так и остались" против возвращения смертной казни как меры наказания за преступления. Он предупредил, что обсуждение данной темы может "увести нас в ложном направлении".

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