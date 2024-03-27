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В Москве мужчина убил жену и чуть не зарезал еще двух женщин

09:50
  • среда
  • 27 марта 2024

Возбуждено уголовное дело

В Москве гражданин Киргизии убил жену, ранил ее мать, подругу и самого себя.

Инцидент произошел квартире на Большой Черкизовской улице 27 марта. 25-летний мужчина поссорился с 23-летней женой и напал нее с ножом. От полученных ран женщина скончалась на месте. Затем мужчина набросился на тещу и подругу супруги, а после нанес телесные повреждения себе.

В настоящий момент злоумышленник находится в больнице. После разрешения врачей его доставят в следственный отдел для допроса, передает агентство "Москва". 

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух и более лиц". Также будет проведена проверка подозреваемого на соблюдение миграционного законодательства.

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