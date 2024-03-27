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Евросоюз задумал оплатить суды с Россией российскими деньгами

09:59
  • среда
  • 27 марта 2024

Брюссель оставит часть доходов с активов России на случай судебных тяжб

Евросоюз решил удержать 5 миллиардов евро доходов с замороженных российских активов для оплаты юридических тяжб с россиянами. Об этом в среду, 27 марта, пишет Politico.
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По информации издания, расчетно-клиринговая система Euroclear получила разрешение сохранить доходы, полученные от инвестирования российских активов в 2022 и 2023 годах — 5 миллиардов евро. Это "буфер, который позволит оплатить текущие и потенциальные иски в России и где-либо еще".

Не исключено, что Euroclear может использовать дополнительно 10% доходов, полученных после 15 февраля 2024 года, для обеспечения дальнейших гарантий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от российских активов, которые Запад заморозил в рамках рестрикций, никому не принадлежат, а потому могут использоваться Европейским союзом на его усмотрение.

Заместитель главы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин отмечал, что единственный фактор, который удерживает Запад от конфискации российских активов, это боязнь собственного банкротства. Именно поэтому, по словам парламентария, "в рыночной экономике не воруют".

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