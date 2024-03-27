Вашингтон отвергает вероятность участия в теракте Киева

Соединенные Штаты загнали себя в абсолютный тупик словами о том, что к теракту в "Крокус сити холле" причастна запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ)*. Об этом заявила в среду. 27 марта, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как заявила Захарова в эфире радио Sputnik, "американцы в первые сутки, даже еще пожар не успели потушить, начали кричать, что это не Украина". По мнению спикера МИД России, "это улика сама по себе".

Второй момент — крики США о том, что это точно запрещенная террористическая организация ИГИЛ*. Конечно, поражает скорость, с которой они все это сделали. За пару часов, которые понадобились, чтобы добраться до микрофона, включить свет, позвать журналистов, вот сколько ушло времени, они сделали вывод о том, кто причастен к этому страшному кровавому теракту.

Ранее китайские эксперты усомнились в том, что за терактом стоит запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ)*. Это преступление не вполне соответствует схемам ее предыдущих атак, при которых "обычно совершаются нападения "одиноких волков" или террористов-смертников".

Политолог-востоковед Елена Супонина напомнила, что исполнители теракта в "Крокусе" действовали под лозунгами исламистских организаций крайнего толка. Однако все, кто занимается этой проблемой, хорошо знают, что за такого рода ячейками нередко стоят другие силы, подчеркнула эксперт.

*признанная в России террористической и запрещенная организация

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