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Хинштейн обвинил персонал банков в мошенничестве с кредитами

10:58
  • среда
  • 27 марта 2024

Депутат указал на большое количество займов, которые ничем не обеспечены

Мошеннические схемы с банковскими кредитами невозможны без участия сотрудников финансовых организаций. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Его цитирует ТАСС.

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По его словам кредиты получают люди которые даже на первый взгляд неплатёжеспособны, например пенсионеры. При этом банковские служащие, которые одобряют такие кредиты, не несут по закону никакой ответственности. В итоге мошенники получают большие средства, а пенсионеры остаются с неподъемным долгом.

Хинштейн предлагает законодательно оформить алгоритм действия банковских сотрудников при оформлении потребительских кредитов. Клерки должны провести ряд действий и удостовериться в платёжеспособности человека, который получает заем. И это должно быть прописано в законе.

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Александр Хинштейн
Александр Хинштейн
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