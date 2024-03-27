Хинштейн обвинил персонал банков в мошенничестве с кредитами

Депутат указал на большое количество займов, которые ничем не обеспечены

Мошеннические схемы с банковскими кредитами невозможны без участия сотрудников финансовых организаций. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Его цитирует ТАСС.

По его словам кредиты получают люди которые даже на первый взгляд неплатёжеспособны, например пенсионеры. При этом банковские служащие, которые одобряют такие кредиты, не несут по закону никакой ответственности. В итоге мошенники получают большие средства, а пенсионеры остаются с неподъемным долгом.

Хинштейн предлагает законодательно оформить алгоритм действия банковских сотрудников при оформлении потребительских кредитов. Клерки должны провести ряд действий и удостовериться в платёжеспособности человека, который получает заем. И это должно быть прописано в законе.

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