Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Запрет "наливаек" и новые правила сдачи экзамена на права

С апреля вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян. ТВЦ.RU подготовил подборку нововведений для пенсионеров, автомобилистов и других категорий граждан, которые нельзя пропустить.

Новая индексация пенсий

С 1 апреля социальная пенсия будет проиндексирована на 7,5%. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

После индексации выплата для пенсионеров составит 7689,82 рубля. Повышение пенсий коснется более 4,1 миллиона человек.

Социальную пенсию в России получают граждане, не имеющие достаточно стажа для получения страховой пенсии, также дети, потерявшие родителей, и инвалиды. Кроме того, на основе соцпенсии рассчитываются выплаты для военнослужащих, инвалидов ВОВ и блокадников, ликвидаторам радиационной или техногенной катастрофы и другим.

Изменения для автомобилистов

С 1 апреля изменятся правила получения водительских прав. Кандидатам в водители разрешат делать больше ошибок при сдаче этапа "город" – не более семи (раньше было не более пяти).

После трех неудачных попыток сдать на права на повторный экзамен можно будет прийти не через месяц, а через полгода и не позже, чем через девять месяцев (раньше было через три месяца).

С 1 апреля водителям, имеющим права иностранного образца, придется получать российские удостоверения. Для этого нужно будет сдать экзамен только по теоретической части.

Также расширится список тех, кого не будут допускать к сдаче экзамена. Это не явившиеся в военкомат по повестке, лишенные права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортным средством, пойманные за вождение в нетрезвом виде, а также те, кто не выполнил условия возврата прав после окончания срока их лишения.

Изменится перечень документов, необходимых для сдачи экзамена. Российским гражданам к основному пакету нужно будет добавить СНИЛС, а иностранным - нотариальный перевод паспорта.

Запрет "наливаек"

С 1 апреля региональные власти получат право запрещать продажу спиртного в "наливайках" - в заведениях, работающих по принципу "днем - магазин, а ночью – кафе", а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общественного питания (кроме ресторанов), расположенных в жилых домах.

Перепланировка квартир

С апреля вступают в силу поправки в Жилищный кодекс, согласно которым нужно будет согласовывать с муниципальными органами увеличение или уменьшение площади жилища, образование новых помещений (например, кладовок), перенос дверных проемов.

Также новый закон устанавливает необходимость внесения изменений в запись Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о соответствующем помещении.

Новые требования к сдаче жилья

С 3 апреля заработают новые требования к сдаче жилья в аренду: сдавать жилое помещение, в том числе на короткий срок, можно только при наличии счетчиков. Это позволит избежать ситуаций, когда за съемщика вынуждены платить остальные соседи, уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Новая графа оплаты в квитанции ЖКХ

С середины весны в квитанции ЖКХ появится новая графа о перерасчете потребления услуг за предыдущий период. Его рассчитают на сопоставлении фактических объемов с нормативами. Если значения окажутся превышены, то придется доплатить. Если наоборот, то произведут перерасчет.

Штрафы за продажу вейпов

С 1 апреля за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов будет грозить административная ответственность. За продажу таких товаров без маркировки или несовершеннолетнему штраф может достигнуть одного миллиона рублей с конфискацией продукции.

Расширение маркировки

С 1 апреля расширяется перечень товаров, которые подпадают под маркировку. К нему теперь будут относиться товары легкой промышленности, красная и черная икра. Остатки немаркированных товаров можно будет продать до 30 июня.

Подорожание автомобилей

С 1 апреля подорожает ряд автомобилей, ввозимых в Россию по параллельному импорту. Раньше иностранные авто растаможивались в странах ЕАЭС, теперь в рамках новых правил утильсбора таможенные органы смогут доначислять недоплаченные пошлины и другие сборы.

Перестанет работать сервис Samsung Pay

С 3 апреля в России сервис Samsung Pay перестанет работать с картами "МИР". В приложении нельзя будет добавить новую карту или использовать старую карту. Оплата проезда в общественном транспорте с помощью Samsung Pay также будет недоступна.

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