ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Западе предупредили о рисках для самолетов-носителей бомбы ФАБ-3000

10:42
  • среда
  • 27 марта 2024

Западные СМИ уверяют в "посредственных аэродинамических характеристиках" ФАБ

Использование авиабомбы ФАБ-3000, производство которой начали в России, может создавать повышенные риски для самолетов-носителей. Такое мнение высказывает Forbes.
МиГ-31 отогнал два американских бомбардировщика от российской границы

В материале издания предполагается, что ФАБ-3000 оснастят унифицированным модулем планирования и коррекции. Он превратит свободнопадающий боеприпас в планирующую бомбу. В этом случае бомба не поместится под истребителем-бомбардировщиком Су-34, поэтому носителем может стать бомбардировщик Ту-22М.

Однако, утверждает Forbes, "из-за плохих аэродинамических характеристик" ФАБ-3000 самолетам-носителям придется приближаться к линии соприкосновения, что повысит риск их поражения.

Тем временем ВС России активизировали боевые действия на донецком направлении, широко применяется авиация. Она использует ФАБ и КАБ – фугасные и корректируемые авиационные бомбы, от которых украинским боевикам практически невозможно укрыться.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу побывал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Ему доложили, что уже многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Авиабомбы ФАБ на полевом аэродроме
Авиабомбы ФАБ на полевом аэродроме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.