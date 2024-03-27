На Западе предупредили о рисках для самолетов-носителей бомбы ФАБ-3000

Западные СМИ уверяют в "посредственных аэродинамических характеристиках" ФАБ

Использование авиабомбы ФАБ-3000, производство которой начали в России, может создавать повышенные риски для самолетов-носителей. Такое мнение высказывает Forbes.

В материале издания предполагается, что ФАБ-3000 оснастят унифицированным модулем планирования и коррекции. Он превратит свободнопадающий боеприпас в планирующую бомбу. В этом случае бомба не поместится под истребителем-бомбардировщиком Су-34, поэтому носителем может стать бомбардировщик Ту-22М.

Однако, утверждает Forbes, "из-за плохих аэродинамических характеристик" ФАБ-3000 самолетам-носителям придется приближаться к линии соприкосновения, что повысит риск их поражения.

Тем временем ВС России активизировали боевые действия на донецком направлении, широко применяется авиация. Она использует ФАБ и КАБ – фугасные и корректируемые авиационные бомбы, от которых украинским боевикам практически невозможно укрыться.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу побывал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Ему доложили, что уже многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"