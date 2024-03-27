Аллу Пугачеву признают иностранным агентом

Так утверждает общественник Виталий Бородин

Алла Пугачева может быть признана иностранным агентом. Об этом сообщил общественник Виталий Бородин.

Он утверждает, что Минюст начал процедуру признания Пугачевой иноагентом. Такая информация якобы содержится в ответе Генпрокуратуры на его обращение.

"Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца, всем хорошего дня", - написал он в своем Telegram-канале.

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан иностранным агентом) и детьми уехала из России после начала специальной военной операции.

В последние месяцы певица неоднократно вызывала возмущение общественности своим поведением. В начале марта она выложила в своих соцсетях танцы под украинскую народную песню, а через несколько дней обозвала Стаса Михайлова, который неодобрительно высказался об уехавших артистах.

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