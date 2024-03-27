В Дагестане задержали участника нападения на псковских десантников

Еще пять человек находятся в розыске

Сотрудники ФСБ, СКР и МВД задержали еще одного участника нападения на псковских десантников в 2000 году.

Это 46-летний житель Дагестана Ислам Бациев. Ему будет предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военного и участии в банде, сообщили в ЦОС ФСБ. Сейчас Бациев заключен под стражу.

29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики произошло нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. атака была спланирована банда под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба Мавлимберди Акбулатова. Бой продолжался до 1 марта. Погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.

В настоящее время установлена причастность 43 лиц к этому нападению. 24 человека уже осуждены, в том числе и на пожизненное заключение. Пять человек объявлены в розыск. На скамье подсудимых находятся восемь фигурантов. Двое фигурантов при задержании оказали сопротивление и были ликвидированы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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