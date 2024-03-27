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МЧС сообщило о наличии воды в третьей скважине на руднике "Пионер"

11:17
  • среда
  • 27 марта 2024

Сохраняется опасность повторного прорыва

В трех скважинах на руднике "Пионер" обнаружили воду в горных выработках.

"Третья скважина пробурена на 150 метров, обнаружена вода", - говорится в пресс-релизе МЧС.

Бурение в четвертой скважине продолжается, осталось пройти 80 из 295 метров. Две из высвободившихся установок будут использованы для исследования нижележащих горизонтов.

Сохраняется опасность повторного прорыва горной массы и воды. На месте работают 226 специалистов и 29 единиц техники. 

Обрушение на руднике "Пионер", входящем в АО "Покровский рудник" в Амурской области, произошло 18 марта. Под землей оказались 13 человек, связи с ними нет. В регионе введен режим ЧС.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований безопасности при ведении работ", арестован управляющий директор рудника.

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