МЧС сообщило о наличии воды в третьей скважине на руднике "Пионер"

Сохраняется опасность повторного прорыва

В трех скважинах на руднике "Пионер" обнаружили воду в горных выработках.

"Третья скважина пробурена на 150 метров, обнаружена вода", - говорится в пресс-релизе МЧС.

Бурение в четвертой скважине продолжается, осталось пройти 80 из 295 метров. Две из высвободившихся установок будут использованы для исследования нижележащих горизонтов.

Сохраняется опасность повторного прорыва горной массы и воды. На месте работают 226 специалистов и 29 единиц техники.

Обрушение на руднике "Пионер", входящем в АО "Покровский рудник" в Амурской области, произошло 18 марта. Под землей оказались 13 человек, связи с ними нет. В регионе введен режим ЧС.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований безопасности при ведении работ", арестован управляющий директор рудника.

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