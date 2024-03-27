Испанские суда сопроводили российские корабли в суверенных водах

Обошлось без инцидентов

Испанские патрульные катера "Аталайя" и "Вихия" следили за проходом российской группы в национальных суверенных водах. Такое заявление в среду, 27 марта, сделало Министерство обороны Испании.

В ведомстве уточнили, что российская группа состояла из десантных кораблей "Иван Грен", "Александр Отраковский" и нефтяного танкера "Кола". Наблюдение за их проходом велось с 21 по 26 марта.

Испанские катера довели российские суда до границ Португалии, где наблюдение за ними продолжил португальский фрегат "Бартоломеу Диаш", сообщает ТАСС.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню рассказал, как однажды военный корабль России якобы подошел к границе территориальных вод страны, чтобы "запугать" французов.

Россия продолжает развивать и укреплять свой флот. Главком ВМФ Николай Евменов сообщал, что планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии, а полк морпехов Каспийской флотилии переформируют в бригаду.

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