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Число пострадавших при теракте в "Крокусе" возросло до 360 человек

11:01
  • среда
  • 27 марта 2024

Им оказывают необходимую помощь

Количество пострадавших в результате террористического акта в "Крокус сити холле" возросло до 360 человек. Об этом в среду, 27 марта, рассказали в Центре медицины катастроф.
Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших в "Крокусе"

Там уточнили, что в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей, сообщает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на помощь родным погибших и пострадавшим в "Крокусе" пришел, без преувеличения, весь город. Врачи делают все для спасения жизни и скорейшего исцеления пострадавших. Больше сотни сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестер участвовали в спасении пострадавших.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что власти региона уже начали выплачивать компенсации пострадавшим при теракте. Пациенты в стационарах получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие на амбулаторном лечении — по 500 тысяч. Родных погибших передадут по 3 миллиона рублей.

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