Рухнувший мост в Балтиморе приносит убытки по 9 миллионов долларов в день

Порт Балтимора остановил свою работу

Порт Балтимора несёт огромные убытки из-за обрушения моста. Об этом сообщает журнал Newsweek. По оценкам издания сумма убытков составляет около 9 миллионов долларов в день.

Этот порт является одним из крупнейших в США. Здесь заняты более 15 тысяч человек. Им пришлось приостановить свою работу после обрушения моста 26 марта. По оценкам экспертов, это может привести к серьёзным нарушениям цепочек поставок на восточном побережье США.

Для того чтобы переориентировать грузы, понадобится не менее двух недель. В полной мере экономический эффект от закрытия Балтимора будет зависеть от того, насколько быстро власти смогут восстановить доступность гавани.

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