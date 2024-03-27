Продержаться дольше Лондон не сможет

Великобритания не продержится более пары месяцев в полномасштабной войне с Россией из-за нехватки боеприпасов и резервов оборудования. Такое мнение высказал бывший заместитель госсекретаря Великобритании Марк Франсуа.

В комментарии для The Telegraph Франсуа, заместитель начальника британского штаба обороны Роберт Магоуэн и еще ряд чиновников рассказали, что резервы и запасы Вооруженных сил Великобритании опустошены с 2010 года.

Это означает, то "в равноправном конфликте" британская армия исчерпала бы свои возможности после первых нескольких месяцев боевых действий, пишет издание.

Ранее представитель главы британского кабмина Риши Сунака заверил, что Великобритания не собирается отправлять своих военных на Украину — воевать с ВСУ плечом к плечу британцы не будут. В Лондоне подчеркнули, что возможность полноценного военного развертывания была исключена сразу.

Тем не менее, отношения между Москвой и Лондоном остаются весьма острыми. Этому способствует и позиция британских властей по теракту в "Крокус сити холле". Министр обороны Великобритании Грант Шэппс усиленно защищает Киев, хотя в Кремле подчеркивают: даже рассуждать сейчас в стиле "если" неуместно, так как продолжается расследование.

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