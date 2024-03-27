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В Конгрессе объяснили, когда Украина получит новую помощь от США

12:02
  • среда
  • 27 марта 2024

Национальная безопасность стоит на первом месте

Украина не получит от Соединенных Штатов никакой помощи, пока американские власти не обеспечат безопасность своих границ. Такое заявление сделал конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс.
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Политик заявил в эфире Fox News, что в США "на свободе ходит иранский убийца", однако "мы говорим об Украине".

А что мы будем делать для защиты американских граждан, которые сейчас в своих домах оказались из-за Джо Байдена в меньшей безопасности. Хватит уже! Ничто более не должно поступать на рассмотрение до тех пор, пока мы не обезопасим и не закроем эту границу.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина из-за отсутствия помощи США вынуждена принимать "трудные решения" об отводе войск с занятых ими позиций.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что Евросоюз руководствуется отнюдь не любовью к украинскому народу, оказывая военную и финансовую поддержку киевскому режиму. По его словам, "это в наших собственных интересах", а также "в интересах США в качестве глобального игрока".

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