Национальная безопасность стоит на первом месте

Украина не получит от Соединенных Штатов никакой помощи, пока американские власти не обеспечат безопасность своих границ. Такое заявление сделал конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс.

Политик заявил в эфире Fox News, что в США "на свободе ходит иранский убийца", однако "мы говорим об Украине".

А что мы будем делать для защиты американских граждан, которые сейчас в своих домах оказались из-за Джо Байдена в меньшей безопасности. Хватит уже! Ничто более не должно поступать на рассмотрение до тех пор, пока мы не обезопасим и не закроем эту границу.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина из-за отсутствия помощи США вынуждена принимать "трудные решения" об отводе войск с занятых ими позиций.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что Евросоюз руководствуется отнюдь не любовью к украинскому народу, оказывая военную и финансовую поддержку киевскому режиму. По его словам, "это в наших собственных интересах", а также "в интересах США в качестве глобального игрока".

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