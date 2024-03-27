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В Якутии потратят 130 миллионов рублей, чтобы вызвать дождь

11:57
  • среда
  • 27 марта 2024

Это наиболее эффективный способ борьбы с природными пожарами

Около 130 миллионов рублей за год потратят в Якутии на искусственное вызывание осадков в пожароопасный период. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника государственного бюджетного учреждения "Служба спасения Республики Саха" Иннокентия Андросова.

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Реагенты на 60 миллионов рублей уже закуплены, вторую половину должны получить в апреле.

Эксперименты по искусственному вызыванию осадков в Якутии проходят с 2022 года. В прошлом году республика закупила собственный самолет- зондировщик.

Власти отмечают что искусственные вызывание осадков - это самый эффективный способ борьбы с природными пожарами. В итоге за 2 года эксперимента на это было потрачено 226,45 миллиона рублей.

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