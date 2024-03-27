Москвичам рассказали о потеплении до 17 градусов

Уже к этим выходным

Температура в Москве в воскресенье, 31 марта, может достичь абсолютного максимума.

Об этом сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. В ночь на субботу, 30 марта, пройдет небольшой дождь и больше осадков на выходных не предвидится.

31 марта вообще температура может приблизиться к абсолютному максимуму, то есть по прогнозу у нас возможно до 17 градусов", - рассказала синоптик.

На следующей неделе потепление сохранится. Температура воздуха будет выше климатической нормы на 5-7 градусов.

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