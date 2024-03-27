С 3 апреля 2024 года

Сервис Samsung Pay перестанет работать с картами "МИР" с 3 апреля 2024 года.

В приложении нельзя будет добавить новую карту или использовать старую карту. Оплата проезда в общественном транспорте с помощью Samsung Pay также будет недоступна.

Функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента будет работать без изменений.

В Белоруссии Samsung Pay продолжит работать, говорится в сообщении на сайте Samsung.

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