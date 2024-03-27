Полиция опровергла фейк о стрельбе в торговом центре в Омске

Эта информация не соответствует действительности

Появившиеся в среду, 27 марта, в интернете сообщения о том, что в торговом центре "МЕГА" в Омске якобы произошла стрельба — это фейк. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства внутренних дел.

Подчеркнув, что данная информация не соответствует действительности, ведомство призвало представителей СМИ и интернет-сообщества не распространять непроверенные сведения не тиражировать материалы из недостоверных источников.

В МВД убедительно попросили не вводить в заблуждение граждан, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что в России необходимо ужесточить наказание за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, введя тюремное наказание во всех подобных случаях — в том числе для подростков, не делая скидок на их возраст.

В ФСБ предупредили, что после теракта в комплексе "Крокус сити" возросло количество телефонных звонков и сообщений гражданам России с территории Украины. Националисты призывают совершать теракты в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры.

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