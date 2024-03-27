Женщина всю ночь спасала ежа, но утром ее постигло разочарование

Она страшно удивилась, когда привезла "зверька" в клинику

Жительница Великобритании подобрала на улице детеныша ежа. По ее словам, животное сидело не тротуаре. Всю ночь она пыталась накормить его, а утром повезла к ветеринару. Там спасительницу ждало страшное разочарование.

Странную историю опубликовало издание Daily Star.

Ветеринар к которому попал ежик унес коробку в дальнюю комнату. Но очень удивился, когда приподнял крышку. Существо было неподвижно и не походило на ежа. К тому же было слишком легким. Врач рассмотрел то, что лежало в коробке. Это был помпон от шапки.

Когда женщине рассказали, что она всю ночь спасала помпон, она обиделась и ушла. Однако ветврачи надеются, что эта история не охладит ее желание помогать зверькам.

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