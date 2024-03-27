Автобус протаранил несколько машин в центре Курска

И врезался в другой автобус

Шесть человек пострадали в массовом ДТП в центре Курска с участием двух автобусом и легковых автомобилей.

Авария случилась напротив торгового центра "Олимпийский" на улице Дзержинского. По предварительным данным, авария случилась из-за отказа тормозов у одного из автобусов. В результате на склоне он снес все на своем пути, после чего столкнулся лоб в лоб столкнулся с другим автобусом.

В результате повреждения получили семь транспортных средств, загорелись УАЗ и "Лада Ларгус", передает управление МЧС по Курской области.

О состоянии пострадавших пока ничего не сообщается. Среди них есть ребенок. На месте работают экстренные службы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"