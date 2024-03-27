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Замначальника СКЖД обвиняют в превышении полномочий

13:03
  • среда
  • 27 марта 2024

Речь идет о злоупотреблениях при реконструкции Крымского узла

Заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. 

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Речь идет о реконструкции Крымского узла. Подозреваемому предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК России - злоупотребление должностными полномочиями. По данным следствия, железнодорожник подписал акт приемки работ по первому этапу реконструкции. При этом он знал, что работы не завершены, а их качество ниже среднего. В итоге подрядчик незаконно получил 600 миллионов рублей. 

В результате эксплуатация участка началась значительно позже заявленного срока. А недоделки РЖД пришлось устранять за свой счет. 

 

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