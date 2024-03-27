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Мужа экс-директора "Новой Голландии" обвинили в оправдании терроризма

13:02
  • среда
  • 27 марта 2024

Он разместил посты такого содержания в соцсетях после теракта в "Крокусе"

Следователи предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма Николаю Конашенку — мужу бывшего директора общественного пространства "Новая Голландия" Роксаны Шатуновской. Об этом в среду, 27 марта, рассказали в управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

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В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России ("Оправдание терроризма"). Следствие планирует ходатайствовать о заключении Конашенка под стражу, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после своих публикаций в соцсетях с издевательскими комментариями о теракте в "Крокусе" Конашенок попытался сбежать — его поймали в аэропорту Пулково. Мужчина просил прощения и уверял, что не поддерживает терроризм: "Мы все скорбим". Однако от уголовное ответственности его это не спасло.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя поведение тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии в "Крокус сити холле", заявил, что "такие подонки есть" и неважно, "оговариваются они или нет — по-другому их называть нельзя".

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