Вода поднимается: как защищены от подтопления московские коллекторы

Чтобы исключить любые неожиданности, столичные энергетики проверяют все коммуникации

Зимой снег москвичей впечатлил - его в этом году выпало рекордное количество. Весной же, напротив, напугал - не возникнут ли подтопления. Но это исключено, уверяют коммунальщики. Все системы подготовлены и работают. Энергетики сейчас дополнительно обследуют коммуникации в подземных тоннелях.

Кабельный коллектор расположен под Третьим транспортным кольцом на глубине 10 метров. Здесь абсолютно сухо, хотя сейчас период активного таяния снега, которого в этом году было чрезвычайно много. И такое состояние тоннеля образцово показательное и должно быть всегда, потому что эти провода питают не только жилые дома, а целые округа Москвы.

Напряжение в каждом из этих кабелей - 110 тысяч вольт. От старейшей ГЭС-1 и ТЭЦ-9 они идут в крупные питающие центры - подстанции "Кожухово" и "Автозаводская". Специалисты регулярно проверяют целостность всех магистралей, конструкций и оборудования, а также замеряют состав воздуха, чтобы исключить скопление ядовитых и взрывоопасных газов.

Затопить коллектор во время весеннего паводка не позволит насосная станция. Но даже при ее отключении замыкания, пожара или другой аварии не случится. Кабели водонепроницаемые. Кроме того, большая часть всех коммуникаций в Москве лежит просто в земле. А коллекторы для электрических проводов строятся в труднодоступных местах.

"Этот коллектор нужен для того, чтобы проходить такие препятствия, как автомагистрали, водные какие-то преграды. Это могут быть реки, озера. То есть там, где простым открытым способом пройти нельзя", - объяснил Константин Игнатов: начальник управления кабельных линий электропередачи ПАО "РОССЕТИ-МР".

Все эти превентивные меры позволяют пиковые периоды, например, паводки или морозы, преодолевать безаварийно и незаметно для москвичей. За состоянием городского энергетического хозяйства специалисты следят тщательно, регулярно и обязательно с использованием современных автоматизированных технологий.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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