Москвичам расскажут, как получить налоговый вычет

И задекларировать доходы
Как декларировать доходы и получить налоговый вычет, можно узнать в офисах "Мои Документы".
Там проходят консультации со специалистами налоговых инспекций города. Москвичам ответят на вопросы по льготам, уточнят, есть ли какие-то задолженности или переплаты, и помогут заполнить документы в личном кабинете.
Заплатить налоги нужно не позднее 15 июля. При этом декларировать надо доходы от продажи имущества, выигрыши в лотереях, вознаграждение от физических лиц и организаций.
Следующие консультации пройдут в апреле. Ознакомиться с адресами и графиком можно на сайте ФНС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"