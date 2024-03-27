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Москвичам расскажут, как получить налоговый вычет

15:04
  • среда
  • 27 марта 2024

И задекларировать доходы

Как декларировать доходы и получить налоговый вычет, можно узнать в офисах "Мои Документы".

Там проходят консультации со специалистами налоговых инспекций города. Москвичам ответят на вопросы по льготам, уточнят, есть ли какие-то задолженности или переплаты, и помогут заполнить документы в личном кабинете. 

Заплатить налоги нужно не позднее 15 июля. При этом декларировать надо доходы от продажи имущества, выигрыши в лотереях, вознаграждение от физических лиц и организаций.

Следующие консультации пройдут в апреле. Ознакомиться с адресами и графиком можно на сайте ФНС.

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