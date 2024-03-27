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В храме Василия Блаженного нашли икону из снесенной часовни Кремля

15:05
  • среда
  • 27 марта 2024

Долгие годы она считалась утраченной

Уникальную икону из часовни у Спасских ворот выявили в Покровском соборе. До сих пор непонятно, как она там оказалась.

В центре изображен благословляющий Спаситель с раскрытым Евангелием. Рядом - преклонившие колена Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский. Мастер выполнил образы необычайно выразительно. Поражают и размеры находки: 215 на 140 сантиметров.

Долгие годы икона считалась утраченной. Как предполагают, изначально она находилась в Спасской часовне, которую снесли в 1925 году. После чего образ перенесли в храм Василия Блаженного. Впрочем, во время реставрации специалистов наверняка будут жать новые сюрпризы.

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