В храме Василия Блаженного нашли икону из снесенной часовни Кремля

Долгие годы она считалась утраченной

Уникальную икону из часовни у Спасских ворот выявили в Покровском соборе. До сих пор непонятно, как она там оказалась.

В центре изображен благословляющий Спаситель с раскрытым Евангелием. Рядом - преклонившие колена Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский. Мастер выполнил образы необычайно выразительно. Поражают и размеры находки: 215 на 140 сантиметров.

Долгие годы икона считалась утраченной. Как предполагают, изначально она находилась в Спасской часовне, которую снесли в 1925 году. После чего образ перенесли в храм Василия Блаженного. Впрочем, во время реставрации специалистов наверняка будут жать новые сюрпризы.

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