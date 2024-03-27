Новый корпус Третьяковки сдали в эксплуатацию

Строительство длилось почти 14 лет

Одного взгляда на фасад достаточно, чтобы понять: это здание - музей! А окна-картины - репродукции работ знаменитых русских художников не дадут ошибиться - это Третьяковская галерея! Ее новый долгожданный корпус. Судьба у него непростая.

"Решение о расширении Третьяковской галереи было принято давно. Но, к сожалению, по разным причинам - объективным, субъективным - это был долгострой. И вот по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина были выделены, несмотря на все сложности, дополнительные деньги. Хочу сказать, что мне очень нравится, что здесь получилось. Много лет он был одним из известнейших в столице долгостроев. К работам приступили еще в 2007-м. Но за эти годы менялись и концепция, и проект. Были сложности с финансами. В 2021 году Третьяковка получила дополнительные средства. И все последние годы строительство велось интенсивно. Сейчас уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

С историческим зданием новый корпус связывает парящий стеклянный мост. Его длина - 57 метров. Посетители, правда, им пользоваться не смогут. По этому переходу будут транспортировать картины и оборудование.

Стекло при строительстве вообще использовали максимально. Одно из архитектурных решений - большой световой атриум с панорамными видами.

"Очень много стекла, очень много кирпича. И это тоже придает определенный шарм этому зданию, у нас около 2800 метров светопрозрачных конструкций. Поднимаясь или спускаясь на эскалаторе, можно осмотреть Кремль. Виды открываются потрясающие", - отметил Карен Оганесян, генеральный директор ППК "Единый заказчик".

Это здание площадью 35 тысяч квадратных метров дает музею уникальные возможности. Именно сюда переедут научный фотоархив, хранилище графики, реставрационные мастерские. Причем будет возможность без проблем реставрировать крупномасштабные объекты. Появятся, конечно, и новые выставочные пространства.

"Это уникальные возможности расширения выставочных площадей. Здесь хорошо дышится, здесь легко, это многофункциональное пространство", - указала Елена Проничева, генеральный директор Третьяковской галереи.

Будет и специальный зал вернисажей - для временных выставок и концертов. И зрительный зал. Первые выставки в этом здании запланированы на ближайшую осень - тогда стартует самый масштабный за последние полвека проект, посвященный наследию художников-передвижников. Впрочем, для посетителей корпус откроется уже в июне. Как новое общественное арт-пространство.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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