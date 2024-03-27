Памятник Михаилу Ульянову открыли в Москве

Авторы скульптуры изобразили актера в рабочей обстановке

В Международный день театра в Москве открыли памятник великому русскому артисту Михаилу Ульянову.

Скульптуру установили в Михайловском саду между улицами Бахрушина и Татарской.

Авторы скульптуры изобразили актера в рабочей обстановке - он в обычном пиджаке и джинсах, словно обсуждает роль, облокотившись на ручку кресла. Бронзовая фигура видна издалека: общая высота памятника - более трех с половиной метров.

Михаил Ульянов прославился не только как яркий актер в череде знаменитых "вахтанговцев", но и незаурядный художественный руководитель одного из самых любимых театров страны.

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