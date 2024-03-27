Памятник Михаилу Ульянову открыли в Москве

Авторы скульптуры изобразили актера в рабочей обстановке
В Международный день театра в Москве открыли памятник великому русскому артисту Михаилу Ульянову.
Скульптуру установили в Михайловском саду между улицами Бахрушина и Татарской.
Авторы скульптуры изобразили актера в рабочей обстановке - он в обычном пиджаке и джинсах, словно обсуждает роль, облокотившись на ручку кресла. Бронзовая фигура видна издалека: общая высота памятника - более трех с половиной метров.
Михаил Ульянов прославился не только как яркий актер в череде знаменитых "вахтанговцев", но и незаурядный художественный руководитель одного из самых любимых театров страны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"