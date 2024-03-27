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Детей, спасавших посетителей "Крокуса", наградили

14:43
  • среда
  • 27 марта 2024

Перед лицом смертельной опасности ребята не растерялись

В Государственной думе в среду наградили школьников, которые во время теракта в "Крокус сити холле" самоотверженно помогали людям безопасно выбраться на улицу.

Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик и Елизавета Терехова получили благодарности и подарки.

На церемонию не смог приехать Никита Иванов - он заболел после того, как несколько часов стоял на морозе, помогая пострадавшим.

Перед лицом смертельной опасности ребята не растерялись, преодолели страх и проявили настоящий героизм.

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