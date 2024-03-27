Студенты РАНХиГС пообщались с финалисткой конкурса "Лидеры России"

Говорили о критериях успеха и востребованности

В колледже РАНХиГС прошел мастер-класс "История успеха. Моя профессия".

Студенты пообщались с финалисткой конкурса "Лидеры России". Говорили о критериях успеха и востребованности. А также о том, как справляться с трудностями, возникающими на пути. Также провели анкетирование, чтобы определить, какая профессия подходит каждому.

"Мы понимаем, что именно от того, как мы передаем свой опыт, как мы преподносим свой опыт, зависит, куда же дальше направится наша молодежь. Какой путь выберут эти ребята. Мы передаем им свой опыт, связанный с профессиональным путем - мы делимся своими духовными ценностями. И именно так мы и формируем молодое поколение", - рассказала Алиса Шабаева, финалист трека "Государственное управление" конкурса "Лидеры России".

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