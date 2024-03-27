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Собянин поздравил поклонников театрального искусства с Всемирным днем театра

13:40
  • среда
  • 27 марта 2024

В прошлом году столичные театры поставили более 23 тысяч спектаклей

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Всемирным днем театра. Мэр рассказал, что в прошлом году столичные театры поставили более 23 тысяч спектаклей.

"От всей души поздравляю с этим днем всех поклонников великого искусства театра. Особые слова благодарности – нашим дорогим артистам и всем труженикам сцены, которые каждый день щедро делятся с нами частичками своей души", – заявил Собянин.

По традиции Всемирный день театра Москва отмечает акцией "Ночь театров". В этом году в ней участвуют около 70 театров. Они проведут более 80 мероприятий.

Подробнее — в блоге на сайте мэра.

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