СК рассмотрит обращение депутатов об организации Западом терактов

В установленном законом порядке

Следственный комитет (СКР) рассмотрит обращение депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов против России, организованных США и другими странами Запада.

Авторы обращения - депутаты Андрей Красов, Николай Харитонов, Яна Лантратова, а также общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач.

СК рассмотрит обращение "в установленном законом порядке", сообщили в ведомстве.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинский след в деле о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждается показаниями задержанных. Одни исламисты не смогли бы подготовить теракт.

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