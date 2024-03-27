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СК рассмотрит обращение депутатов об организации Западом терактов

13:26
  • среда
  • 27 марта 2024

В установленном законом порядке

Следственный комитет (СКР) рассмотрит обращение депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов против России, организованных США и другими странами Запада.

Авторы обращения - депутаты Андрей Красов, Николай Харитонов, Яна Лантратова, а также общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач.

СК рассмотрит обращение "в установленном законом порядке", сообщили в ведомстве.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинский след в деле о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждается показаниями задержанных. Одни исламисты не смогли бы подготовить теракт.

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