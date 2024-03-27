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Никита Кологривый вышел на свободу

13:31
  • среда
  • 27 марта 2024

Актер провел неделю в спецприемнике за хулиганство

Актер Никита Кологривый в среду, 27 марта, освободился из спецприемника в Новосибирске, где отбывал арест за дебош в баре.

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Собравшиеся у спецприемника журналисты попытались задавать актеру вопросы, однако он молча сел в ожидавший его автомобиль и уехал, сообщает РИА Новости.

За дебош и хулиганство в одном из питейных заведений Новосибирска Кологривый получил семь суток административного ареста. Прокуратура осталась этим недовольна, сочтя наказание несоразмерным правонарушению и не соответствующим целям ответственности. Однако суд отказался ужесточать приговор.

Дополнительным наказанием для Кологривого стало решение создателей фильма о лидере ЛДПР Владимире Жириновском отказаться от сотрудничества с проштрафившимся актером. Кологривому отказали в роли политика, съемки приостановили в поисках замены.

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Никита Кологривый
Никита Кологривый
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