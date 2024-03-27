Министра обороны Великобритании обвинили в обмане

Депутат парламента Марк Франсуа требует не связывать оборонный бюджет и помощь Украине

Расходы на оборону Великобритании должны увеличиваться вне зависимости от необходимости помощи Украине. Об этом заявил депутат палаты общин британского парламента Марк Франсуа во время выступления в законодательном органе. Его цитирует ТАСС.

Политик обвинил британское правительство в обмане избирателей. Он напомнил что Министерство обороны говорит об увеличении расходов на нужды королевских Вооружённых сил, но при этом закладывает в Оборонный бюджет помощь Украине. В итоге в текущем году Оборонный бюджет Великобритании сократится на 3,2 миллиарда долларов.

При этом Франсуа обвинил министра обороны Великобритании Гранта Шепса в том, что он пускает пыль в глаза и делает вид что бюджет не будет сокращен. Глава оборонного ведомства в свою очередь опроверг все обвинения и заявил, что если к оборонному бюджету прибавить все обязательства, которые взяла на себя Великобритания, то он тут же вырастет на 1,8%.

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