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В Госдуме анонсировали множество поправок в законы о миграции

14:02
  • среда
  • 27 марта 2024

Президент указал на важность регулирования миграционной политики

В комитете Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции обсудили обеспечение правопорядка на территории России, в том числе в области миграционной политики. Об этом в среду, 27 марта, рассказал член комитета Андрей Альшевских.
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По словам парламентария, обсуждались перспективы законодательных инициатив и законы, которые либо будут внесены в ближайшее время, либо уже находятся на рассмотрении.

Альшевских подчеркнул, что "инициатив будет достаточно много, в этом не сомневайтесь", однако конкретные предполагаемые изменения не назвал, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, подчеркивал, что ситуация в миграционной сфере беспокоит многих, она должна находиться на контроле компетентных органов. Он призвал "продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер, в том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере".

Регулированию этой области уделяют повышенное внимание и в регионах. Например, власти Самарской области выступили за ужесточение контроля за занятостью иностранцев в начале 2024 года. Было принято решение запретить иностранцам работать в такси, общественном транспорте, детсадах, школах и техникумах.

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