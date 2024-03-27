Число многодетных семей в Москве за 10 лет выросло втрое – Собянин

В таких семьях воспитывается более 500 тысяч детей

Количество многодетных семей за последние 10 лет в столице увеличилась в три раза. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём telegram-канале. Он добавил, что в таких семьях сейчас воспитывается более 500 тысяч детей.

Градоначальник подчеркнул, что семьи с детьми - это одна из приоритетных групп, которые получают поддержку от города. В этом году пособия выросли на 5%. Кроме того родителям положены различные компенсации и льготы. У членов многодетных семей есть право на бесплатный проезд.

В столице работают 18 семейных центров. Здесь оказывают помощь семьям, которые попали в трудную ситуацию. Кроме того, есть служба медиации, которая помогает наладить общение и решить возникшие споры. Для детей с особенностями здоровья открыты пять специализированных центров.

"За последние 13 лет мы многое сделали для решения проблемы сиротства. За это время доля детей, находящихся на воспитании в семьях, выросла в 1,4 раза. Для полноценного развития и социализации детей открыты 12 центров содействия семейному воспитанию, работают проект по имущественной поддержке приемных семей и больше 40 школ приемных родителей", – добавил Собянин.

Мэр рассказал что в городе реализуется ряд важных социальных инициатив. Так проект "Давай дружить!" больше 3 лет исполняет мечты маленьких москвичей. А в марте прошлого года начало работать “Серебряное наставничество”. Посетители центров Московского долголетия проводят время с детьми, которые остались без попечения родителей.

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