ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 140

14:00
  • среда
  • 27 марта 2024

В больнице умер один из пострадавших

Скончался еще один из пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Об этом в среду, 27 марта, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших в "Крокусе"

Глава Минздрава уточнил, что пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все старания медиков, спасти ему жизнь не удалось.

К настоящему времени из лечебных учреждений на амбулаторное лечение под наблюдением врачей выписаны 76 пострадавших, в том числе один ребенок, цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее в Центре медицины катастроф рассказали, что по состоянию на утро 27 марта пострадавшими в теракте в "Крокусе" числятся 360 человек, включая 11 детей. Они находятся в различном состоянии, часть пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно.

Помощь пострадавшим и семьях погибших в результате теракта в "Крокусе" остается безусловным приоритетом федеральных властей, а также властей Москвы и Московской области. Глава кабмина Михаил Мишустин поблагодарил врачей и спасателей, сотрудников органов внутренних дел за оперативную работу, а также всех, кто не остался в стороне и пришел на помощь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Теракт в "Крокус сити холле"
Теракт в "Крокус сити холле"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.