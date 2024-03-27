Число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 140

В больнице умер один из пострадавших

Скончался еще один из пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Об этом в среду, 27 марта, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава уточнил, что пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все старания медиков, спасти ему жизнь не удалось.

К настоящему времени из лечебных учреждений на амбулаторное лечение под наблюдением врачей выписаны 76 пострадавших, в том числе один ребенок, цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее в Центре медицины катастроф рассказали, что по состоянию на утро 27 марта пострадавшими в теракте в "Крокусе" числятся 360 человек, включая 11 детей. Они находятся в различном состоянии, часть пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно.

Помощь пострадавшим и семьях погибших в результате теракта в "Крокусе" остается безусловным приоритетом федеральных властей, а также властей Москвы и Московской области. Глава кабмина Михаил Мишустин поблагодарил врачей и спасателей, сотрудников органов внутренних дел за оперативную работу, а также всех, кто не остался в стороне и пришел на помощь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"