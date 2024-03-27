ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-замглавы Минэнерго получил срок и освободился в зале суда

14:16
  • среда
  • 27 марта 2024

Он отбыл назначенное наказание, находясь в СИЗО

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова к 5 годам и 4 месяцам колонии по делу о хищении. Приговор был оглашен в среду, 27 марта. Сразу после этого Тихонова освободили прямо в зале суда.

По версии следствия, с которой согласился суд, Тихонов причастен к хищению не менее 603 миллионов рублей, которые выделялись для создания информационной системы. Фигурантами дела о мошенничестве стали еще несколько человек. В сентябре 2020 года Тихонов был заключен под стражу.

За время следствия бывший чиновник успел отсидеть назначенный ему срок, поэтому он сразу вышел на свободу. Тихонову еще предстоит выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Вернуться на работу в органы исполнительной власти он не сможет еще в течение 14 лет, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего заместителя министра просвещения России и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову по уголовному делу о мошенничестве. Ей также запрещено занимать должности на государственной службе в течение 2,5 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Анатолий Тихонов
Анатолий Тихонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.