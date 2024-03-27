Экс-замглавы Минэнерго получил срок и освободился в зале суда

Он отбыл назначенное наказание, находясь в СИЗО

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова к 5 годам и 4 месяцам колонии по делу о хищении. Приговор был оглашен в среду, 27 марта. Сразу после этого Тихонова освободили прямо в зале суда.

По версии следствия, с которой согласился суд, Тихонов причастен к хищению не менее 603 миллионов рублей, которые выделялись для создания информационной системы. Фигурантами дела о мошенничестве стали еще несколько человек. В сентябре 2020 года Тихонов был заключен под стражу.

За время следствия бывший чиновник успел отсидеть назначенный ему срок, поэтому он сразу вышел на свободу. Тихонову еще предстоит выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Вернуться на работу в органы исполнительной власти он не сможет еще в течение 14 лет, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего заместителя министра просвещения России и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову по уголовному делу о мошенничестве. Ей также запрещено занимать должности на государственной службе в течение 2,5 года.

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