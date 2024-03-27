ФСБ объяснила, что делать со звонками лжесотрудников спецслужб

Ведомство предупредило об участившихся фактах мошенничества

Федеральная служба безопасности призывает россиян проявить бдительность и не верить звонкам и сообщениям от людей, которые представляются сотрудниками спецслужб.

В сообщении ведомства подчеркивается, что в России участились случаи мошенничества и хищения денег и персональных данных с использованием подменных телефонных номеров.

ФСБ подчеркивает, что спецслужба не использует личные сбережения или кредитные средства граждан для помощи оперативным подразделениям или профилактики и раскрытия преступлений, как уверяют звонящие мошенники.

Нельзя верить и сообщениям звонящих о том, что гражданина подозревают или обвиняют в преступлении — подобную информацию настоящие правоохранительные органы доводят в письменном виде и лично.

Кроме того, сотрудники ФСБ никогда не присылают гражданам копии своих служебных удостоверений, цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее в ФСБ предупредили, что после теракта в комплексе "Крокус сити" возросло количество телефонных звонков и сообщений гражданам России с территории Украины. Националисты призывают совершать теракты в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры.

В российском Министерстве внутренних дел России рассказали, что разгром кол-центров на Украине в ходе специальной военной операции привел к сокращению уровня IT-преступности, в том числе случаев "телефонного терроризма" и мошенничества с применением цифровых средств.

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