Собянин: Почти половина жителей района Кузьминки переедут в новые квартиры по программе реновации

Территория активно благоустраивается

В Москве в этом году запустят большой проект по благоустройству парка "Кузьминки" и реставрации расположенных в нем памятников архитектуры. Об этом заявил мэр Сергей Собянин во время встречи жителями одноименного района, которые получили новые квартиры по программе реновации.

Дом оборудован автоматизированной системой контроля и учёта потребления энергоресурсов. Обустроены детская и спортивные площадки.

Как отметил мэр, в новые квартиры переедет почти половина жителей Кузьминок.

"В Кузьминках вообще самое большое количество жителей переезжают – почти половина. Так что Кузьминки будут самым современным районом Москвы по качеству жилья. Ну и сегодня мы собираемся вместе с домом сдавать детские площадки, благоустраивать их. Так, чтобы здесь с самого начала было комфортно", - подчеркнул глава города.

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