Россиян призвали не бояться ходить в театры после трагедии в "Крокусе"

Там не опаснее, чем в любом другом общественном месте

Россиян призвали не бояться ходить в театр после теракта в "Крокус Сити Холле".

В них не опаснее чем в других общественных местах, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он также выразил соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".

22 марта в здание "Крокус Сити Холла" ворвались вооруженные люди и начали расстреливать посетителей. После атаки начался пожар. По последним данным, погибли 140 человек, 360 пострадали.

Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент задержаны 11 подозреваемых, арестованы восемь человек.

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