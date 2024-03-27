До 31 мая на Украине демобилизуют срочников

Это те, кого призвали в ряды ВСУ до 24 февраля 2022 года

Со 2 апреля по 31 мая будут демобилизованы все солдаты срочной службы на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) в своем телеграм-канале. Он ссылается на графики, которые утвердили в ВСУ.

Срочников не могли демобилизовать с 24 февраля 2022 года. Тогда на Украине было объявлено военное положение. Призывать на срочную службу было нельзя. Но и тех, кто уже проходил ее, не могли демобилизовать.

Последние полгода на Украине проходили митинги с требованием демобилизовать срочников. В итоге Верховная Рада 23 февраля приняла решение о демобилизации.

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