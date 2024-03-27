Песков объяснил поручения Путина по приставкам и видеоиграм

В России будут развивать индустрию видеоигр

В России займутся созданием собственной игровой индустрии — на это направлены поручения главы государства Владимира Путина по производству отечественных приставок и видеоигр. Такое заявление сделал в среду, 27 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, об этом неоднократно говорилось на совещаниях с участием президент — и "это касается не только футбольного симулятора", сообщает ТАСС.

14 декабря на большой пресс-конференции и прямой линии президенту России Владимиру Путину продемонстрировали его цифрового двойника, созданного при помощи технологии дипфейк. Путин заявил, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно возглавить.

Между тем в рамках XV международной олимпиады в сфере ИКТ "IT-Планета 2024" стартовали конкурсы от разработчика программного обеспечения "СберТех". Желающим поучаствовать в конкурсе по разработке видеоигр нужно зарегистрироваться и пройти онлайн-тестирование до 31 марта.

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