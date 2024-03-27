В Госдуме наградили подростков, помогавших посетителям "Крокуса"

Подростки помогали искать пострадавших, которые прятались в туалетах, подсобках и подвалах

Сегодня в Госдуме чествовали подростков, которые во время трагедии в "Крокусе" помогали посетителям эвакуироваться из захваченного здания. Услышав выстрелы террористов, дети не растерялись и тем самым спасли сотни жизней.

Детей, которые во время теракта в "Крокус Сити Холле" проявили характер, присущий не каждому взрослому, сегодня пригласили в Госдуму. Гостям провели экскурсию, а затем проводили в зал для награждения, где уже ждали десятки журналистов. Подростки вели себя скромно. Здесь больше говорили представители Государственной думы, вручая благодарности родителям юных героев.

Первым наградили Ислама Халилова. Восьмиклассник вывел несколько десятков зрителей. В гардеробе и на контроле билетов в тот день работало много школьников и студентов. В дыму под звуки стрельбы они сделали выбор - спасать других, а не себя. Вот что рассказывает Елизавета Терехова - студентка колледжа, которая выводила людей.

"На самом деле, сил было очень мало, потому что преобладал испуг очень. Страх за свою жизнь. Но в какой-то момент я начала понимать - это такие же люди, как я. И они тоже хотят выйти отсюда, хотят жить. И им нужно помочь. Я могла спасти себя. Но другие люди не знали, где выход и могли побежать в сторону как раз-таки террористов. К выстрелам".

Подростки помогали искать пострадавших, которые прятались в туалетах, подсобках и подвалах. Они были в униформе сотрудников "Крокуса" - люди верили и полностью полагались на них.

В Думу десятиклассник Александр Журик пришел вместе с мамой. "Тяжело воспринимать, что ребенок был в такой ситуации. Что могло бы быть. Думая об этом, конечно, приходишь в ужас. Но на самом деле - он большой молодец. Я горжусь своим сыном", - рассказала она.

Слова благодарности сегодня звучали и в адрес 14-летнего Артемия Филимонова и 15-летней Виктории Волчихиной. "Не считаю это героическим поступком. Скорее всего, так поступил бы каждый", - сказала Виктория.

Около шести тысяч человек смогли спастись из горящего здания. У большинства остались номерки из гардероба, по которым сейчас пострадавшим возвращают вещи в синих полиэтиленовых пакетах.

Получая одежду, свидетели теракта ещё и дают показания следователям. А на место трагедии продолжают идти люди, поражённые бесчеловечностью произошедшего.

До сих пор сюда несут цветы, свечи, игрушки и фотографии. Стихийный мемориал растянулся на сотни метров и кажется бескрайним.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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