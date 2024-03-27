Собянин: Почти половина жителей Кузьминок получит квартиры по реновации

Мэр встретился с жителями района

В среду мэр Москвы Сергей Собянин встретился с жителями района Кузьминки, которые из пятиэтажек переехали в современный жилой комплекс. В новостройке 357 квартир с комфортной отделкой, есть подземный паркинг и создана удобная безбарьерная среда. Кузьминки неформально считают столицей реновации. В рамках программы здесь предстоит расселить 287 домов, и почти половину жителей района ждёт новоселье.

Кузьминки неформально называют родиной столичной реновации. Расселить здесь предстоит больше всего домов в городе – 287. Новым жильём обзаведутся без малого 65 тысяч человек – а это почти половина района. Первый этап этого масштабного новоселья уже подходит к концу. Сегодня жильцы получают ключи в этой многоэтажке на Волгоградском проспекте.

Наталья вместе с семьёй переехала в новый дом одна из первых. По количеству комнат жилье равноценно тому, что было раньше, но по площади несоизмеримо. Новая квартира в разы больше. Наталья, как истинная хозяйка, главным преимуществом называет для себя внушительных размеров кухню. Собираться всей семьёй за одним столом для них теперь стало традицией. Как и для четы Гатауллиных. В старой пятиэтажке развернуться вчетвером было особо негде.

"Большая кухня, можем всей семьёй позавтракать, нормально, позавтракать, пообедать, собраться просто посидеть. Теперь, получается, центр всей квартиры – это кухня", - рассказал Рустем Гатауллин.

В новостройке 357 квартир. Каждая сдавалась новосёлам уже с отделкой по московскому стандарту. Для жильцов есть подземный паркинг и создана безбарьерная среда. А вот снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи поможет автоматизированная система, которой оборудован дом.

Реновация - это часть программы "Мой район", которая разработана по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Все новые дома строятся по единому московскому стандарту уровня комфорта, но всегда по индивидуальному архитектурному проекту. Новостройка в Кузьминках не исключение. Причём, здесь применялись современные технологии строительства. Дом был собран практически как конструктор - на заводе изготавливались целые комнаты уже сразу с отделкой, а на стройплощадке они лишь устанавливались друг на друга и скреплялись. Такой метод не только в разы ускорил сроки возведения, но и значительно повысил качество строительства.

"Очень много изделий при сегодняшних высокоразвитых технологиях позволяют изготавливать на заводе. И мы таким образом поток труда со стройки переносим на территорию завода, где работают кадровые рабочие, кадровые слесари, кадровые формовщики, кадровые отделочники. Это позволяет увеличивать скорость строительства и, в перспективе отрабатывая технологию, уменьшать стоимость строительства", - пояснил Алексей Добашин, генеральный директор компании-застройщика.

Жильцы переезжали буквально в соседний дом. То есть в их привычных маршрутах до работы или учёбы ничего не поменялось. Как, впрочем, и соседи. В один подъезд переселяли тех, кто и раньше регулярно встречался на лестничной клетке. Впрочем, в этом и заключается основная функция реновации - создать комфортные условия проживания москвичей во всех районах столицы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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